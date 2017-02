Detidas mais duas suspeitas do homicídio de meio-irmão de Kim Jong-un

Depois de na quarta-feira ter sido presa uma mulher suspeita de estar envolvida no assassinato do meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un, a polícia da Malásia anunciou esta quinta-feira ter detido uma segunda suspeita, também no aeroporto de Kuala Lumpur. A mulher ficará sob custódia com a outra que foi detida no aeroporto de Kuala Lumpur quarta-feira.

Entretanto, a Associated Press anunciou que há uma terceira suspeita presa, mas aguardam-se pormenores sobre o que a polícia da Malásia confirmou à agência.

Segundo a Reuters, a agência de notícias estatal da Malásia disse que a segunda mulher, com passaporte indonésio, ficará sob custódia durante sete dias com a outra suspeita, com passaporte vietnamita, detida igualmente no aeroporto de Kuala Lumpur na quarta-feira.

Kim Jong-nam, crítico do regime, morreu na segunda-feira a caminho do hospital de Kuala Lumpur, depois de ter sido atacado no aeroporto para onde iria partir para Macau, onde vivia.

O caso tem levantado várias questões e dúvidas sobre as motivações por detrás do assassinato. A Coreia do Sul defende que este foi um homicídio encomendado por Kim Jong-un e que a vítima foi envenenada por duas agentes ao serviço do regime de Pyongyangl. Fontes do Governo da Malásia disseram à Reuters que o regime norte-coreano se opôs à realização da autópsia e exigiu a entrega do corpo.

