PCP questiona Governo sobre falta “gritante” de viaturas na PSP no Porto

O Partido Comunista Português questionou a ministra da Administração Interna sobre as medidas que “vai tomar, com urgência, para resolver a gritante falta de viaturas no Comando Metropolitano do Porto".

Na pergunta apresentada através da Assembleia da República, os deputados comunistas Jorge Machado, Ana Virgínia Pereira e Diana Ferreira pretendem saber se o ministério confirma essa realidade e que razões apresentam para a situação ter chegado a esse ponto.

A base da pergunta está na denúncia feita recentemente pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) de que 50% das viaturas do Comando Metropolitano do Porto da PSP estão inoperacionais por falta de verbas para proceder à respectiva reparação.

"Além do facto de não terem sido compradas, ao longo dos últimos anos, viaturas suficientes para proceder às necessárias substituições, é evocada a falta de verbas necessárias para proceder às reparações", diz o PCP. Para o partido comunista, este cenário coloca dificuldades à polícia que “são inaceitáveis e prejudicam o serviço prestado às populações".



A denúncia do número insuficiente de viaturas operacionais no comando metropolitano do Porto foi feita em Janeiro pelo presidente da ASPP/PSP, que em declarações públicas considerou "inadmissível" que polícias da Divisão de Investigação Criminal do Porto tenham de utilizar carros próprios ou transportes públicos em serviço.

Posteriormente, o secretário daquela estrutura sindical, após reunir com deputados do PSD, referiu que "cerca de 50% das viaturas que estão distribuídas ao Comando Metropolitano da PSP do Porto não estão em funcionamento", estando "inoperacionais" por diversas razões, inclusivamente por "falta de peças e verba para proceder à respectiva reparação".

Os deputados do CDS tinham já também pedido no início do mês explicações à ministra Constança Urbano de Sousa sobre a alegada falta de viaturas da PSP no Porto.

