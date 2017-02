Incêndio em lar de idosos em Salvaterra de Magos

Um incêndio deflagrou ao princípio da tarde desta quinta-feira num lar de idosos em Salvaterra de Magos. Hélder Esménio, presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, esteve presente no local e afirma que a primeira preocupação foi a evacuação imediata de cerca de 30 pessoas de dentro do edifício, dez delas feridas sem gravidade. Destas, seis foram transportadas para o Hospital de Santarém e quatro para o Hospital de Vila Franca de Xira.

Não há, até ao momento, qualquer informação sobre os danos causados no edifício. "A única informação que temos é que o incêndio foi numa caldeira", afirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém., acrescentando que o estado do incêndio foi dado como concluído.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o incêndio deflagrou às 14h06, estando no local e a caminho 15 veículos e 36 operacionais, entre bombeiros, INEM e outras entidades. Um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica foi colocado de prevenção para o caso de ser necessário, adiantou a fonte.

