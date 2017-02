Nuvem de enxofre em Setúbal provocou lesões em 20 pessoas

Um total de 20 pessoas, entre as quais dez bombeiros, sofreram lesões devido ao excesso de dióxido de enxofre libertado no incêndio de um armazém deste produto tóxico em Mitrena, Setúbal, anunciou a Direcção-Geral da Saúde.

PUB

"Destes dez bombeiros todos tiveram alta. Os restantes dez incluíram algumas crianças. A última vítima deu entrada no Hospital de Setúbal há poucos minutos, era também uma criança, elevando assim para dez as pessoas que poderão ter sido atingidas por esta ocorrência", disse Luís Meira, presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), durante a conferência de imprensa.

De acordo com o presidente do INEM, o nível de concentração e exposição a que as vítimas foram sujeitas não indica que sejam expectáveis lesões permanentes.

PUB

Também Graça Freitas desvaloriza o risco de contaminação da agricultura, solos e água na região. “Como não houve chuva nem situações atmosféricas que levaram a isso haverá uma dispersão [da nuvem de enxofre] sem que isso signifique uma preocupação para os solos”, afirmou a vice-directora da Direcção-geral da Saúde.

Questionada sobre a contaminação de poços de água, a responsável afirma “achar” que “houve um controlo na zona onde podia haver uma contaminação mais directa”, sem que fossem registados sinais de alerta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Direcção-Geral de Saúde referiu ainda que, neste momento, não há emissão de dióxido de enxofre e que não se justificam as medidas de protecção à população, anunciadas na quarta-feira. O presidente do INEM sublinhou que “não houve uma indicação expressa da DGS para encerramento de escolas” e que essa foi “decisão e competência específica dos serviços municipais de Protecção Civil”, que “entenderam que face às condições essa decisão seriam ajuizadas e convenientes”.

Uma das crianças deu entrada no hospital na quarta-feira à noite. Ao PÚBLICO, o gabinete de comunicação do hospital de Setúbal confirmou o internamento da criança, mas esclarece que "já teve alta" e desvaloriza a gravidade da lesão.

Sem detalhar o diagnóstico, a mesma fonte hospitalar sublinha a normalidade da "ocorrência de irritações oculares" e lembra que "as pessoas têm diferentes sensibilidades". O gabinete de comunicação afasta ainda o cenário de aumento da afluência de utentes aos serviços de urgência, causado pelo acidente nos armazéns. "Está tudo a funcionar normalmente", garante.

PUB

PUB