Pedro Figueiredo sempre a correr pela vitória

Duas voltas de 68 pancadas colocaram hoje Pedro Figueiredo na luta pela vitória no Open Casa Green Golf (30 mil euros de prize-money), do Pro Golf Tour, a decorrer no campo de par-72 do Casa Green Golf Club, em Casablanca, Marrocos.

Somando um total de 136 (-8), o português está empatado no sétimo lugar com mais três jogadores, a três pancadas da dupla de líderes composta pelo alemão Patrick Kopp (66-67) suíço Marco Iten, ambos com scores de 66-67.

“O torneio está a ser bom, estou a jogar bem, gosto do campo, que não é comprido e se adapta bem ao meu jogo, com muitos wedges e os greens pequenos, o que torna o shot ao green – normalmente o meu ponto forte – bastante importante. Amanhã a abordagem será a mesma – jogar o meu jogo e no final faz se as contas”, afirmou ao GolfTattoo.

O cut aos 36 buracos, para os primeiros 40, fixou-se em 141 (-3) e deixa em prova 43 jogadores dos 90 iniciais.

Este é quarto torneio do ano de Figgy no Pro Golf Tour e o terceiro em que está na luta pela vitória, ocupando o quarto lugar na respectiva ordem de mérito. Antes, foi 2.º no Rea Sea Egyptian Classic e 6.º empatado no Red Sea Ain Sokhna Classic (neste veio de trás para a frente e terminou longe do vencedor), ambos no Egipto; e 13.º empatado no Open The Tony Jacklin, mas apenas a 3 pancadas dos primeiros classificados e depois de ter liderado ou co-liderado nos dois primeiros dias.

