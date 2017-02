Os "petrodólares" também já conquistam os árbitros

O inglês Mark Clattenburg, um dos principais árbitros no futebol mundial e que apitou a final do Euro 2016, vai deixar a Liga inglesa para assumir um cargo na arbitragem da Arábia Saudita.

A informação foi avançada pela Associação Inglesa de Arbitragem, comunicando a saída de Clattenburg, de 41 anos, mas sem adiantar o cargo que irá assumir.

À frente da direcção de árbitros da federação saudita de futebol estava o também inglês Howard Webb, mas que, entretanto, aceitou um convite da Liga norte-americana de futebol (MLS), no sentido de desenvolver a tecnologia vídeo.

A saída da Premier League ainda está por anunciar, apesar de Mark Clatteburg ter dito, em entrevista à AP, que gostaria de trabalhar fora de Inglaterra.

Na última temporada, o árbitro esteve não só na final vencida por Portugal à França no Euro 2016 (1-0, no prolongamento), mas também na final da Liga dos Campeões, conquistada pelo Real Madrid, e da Taça de Inglaterra, erguida pelo Manchester United.

No seu currículo, Clattenburg conta também com a final do torneio olímpico de futebol em Londres 2012, que o México venceu.

