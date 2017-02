Ministra da Justiça reconhece necessidade de alterar valor de custas judiciais

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, afirmou esta quarta-feira na primeira comissão parlamentar que há consenso parlamentar quanto à necessidade de haver alterações no valor das custas judiciais e no acesso ao direito por parte dos cidadãos. Foi, para isso, criado um grupo de trabalho, revelou.

"É necessário identificar um padrão que respeite a Constituição. Temos de caminhar para um sistema justo, eficiente, acessível, equitativo e sustentável", defendeu.

E para que isso aconteça, disse, é necessário envolver o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que concede o referido apoio financeiro.

Para Van Dunem, as alterações ao regulamento das custas judiciais não se devem analisar isoladamente da questão do acesso à justiça, pelo que defende um debate alargado sobre o alargamento da consulta jurídica e as compensações a profissionais forenses.

Embora as questões financeiras não possam ser determinantes, no entender da ministra, é necessário "adequar o sistema dado a retracção das custas judiciais", nos últimos anos.

De 2014 para 2015 foram recebidos pelo Estado menos 8,5 milhões de euros em custas judiciais e de 2015 para 2016 menos 5,1 milhões de euros. Em 2016 o Estado embolsou 70,4 milhões de euros em custas judiciais.

No início da sua intervenção na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Van Dunem elencou uma série de políticas europeias discutidas no âmbito do Conselho de Justiça e Administração Interna (JAI), que desenvolve a cooperação e as políticas comuns sobre várias questões transfronteiriças, com o objectivo de criar um espaço de liberdade, segurança e justiça à escala da União Europeia.

