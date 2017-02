Médica acusada de ofensa à integridade física devido a morte de bebé nos Açores

O Ministério Público acusou uma médica do hospital do Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, nos Açores, do crime de ofensa à integridade física grave agravado pelo resultado, na sequência da morte de um bebé.

De acordo com informação na página na Internet da Procuradoria da Comarca dos Açores, no dia 7 "foi deduzida acusação pública contra uma médica do Hospital do Santo Espírito", na ilha Terceira, "imputando-lhe, no exercício da profissão e em violação das legis artis", a autoria daquele crime.

"Os factos remontam ao ano de 2010 e deles terá resultado a morte, em 25 de Dezembro desse ano, de uma criança nascida cinco meses antes, em parto assistido medicamente pela arguida", refere a Procuradoria da Comarca dos Açores.

A médica aguarda o desenrolar do processo em liberdade.

