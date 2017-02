GNR deteve quatro suspeitos de integrarem "gangue do alcatrão"

A GNR de Palmela anunciou esta quarta-feira a detenção de quatro indivíduos de nacionalidade irlandesa suspeitos de pertencerem a um grupo europeu que terá praticado diversos crimes de burla em território português.

Segundo um comunicado da GNR, o grupo, conhecido como "gangue do alcatrão”, oferecia serviços de pavimentação a custos reduzidos, com alcatrão excedente de obras anteriores, dispondo-se a cobrar apenas o valor da mão-de-obra. "Feito o alegado negócio, e perante um aparato simulado que envolvia máquinas de construção no terreno onde seriam feitas as obras, as vítimas eram coagidas a pagar o serviço muito acima do valor acordado", refere a GNR no comunicado.

Antes da operação policial efectuada na terça-feira, com a colaboração dos postos territoriais de Pinhal Novo, Poceirão e Palmela, tinham já sido detidos, em 3 de Fevereiro, outros dois indivíduos de nacionalidade irlandesa, também suspeitos de integrarem o denominado "gangue do alcatrão".

Um dos dois detidos no início de Fevereiro, que está em prisão preventiva a aguardar extradição, tinha pendente um mandado de detenção europeu. Na operação realizada na passada terça-feira, além das quatro detenções, a GNR apreendeu duas viaturas pesadas de mercadorias, três viaturas ligeiras, dois atrelados com maquinaria pesada, cinco telemóveis, três relógios, dois anéis, dois aparelhos de GPS, um tablet, uma réplica de arma de fogo e uma quantia em dinheiro de 12.400 euros e 1390 libras.

