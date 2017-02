Bombeiros e GNR procuram homem desaparecido em Figueira de Castelo Rodrigo

Os bombeiros e GNR estão à procura de um homem de 33 anos que foi dado como desaparecido em Almofala, Figueira de Castelo Rodrigo, disse, nesta quarta-feira, uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda. Em declarações à agência Lusa, a fonte referiu que o homem que sofre de autismo está desaparecido "há cerca de dois dias".

As buscas foram iniciadas pelas 11h10 desta quarta-feira e, por volta das 14h, envolviam 15 homens e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Figueira de Castelo Rodrigo e da GNR. A fonte do CDOS da Guarda indicou que os elementos no terreno estão a ser auxiliados por dois cães da GNR.

