Ao fim de 40 anos, há culpado pela morte do menino Etan Patz

Durante anos, as autoridades americanas estiveram a investigar o caso de Etan Patz, a criança que tinha seis anos quando desapareceu, em 1979, a caminho da paragem de autocarro em Nova Iorque.

Na terça-feira, ao fim de nove dias de deliberações e de dois julgamentos, os jurados do tribunal de Manhattan consideraram culpado de homicídio e rapto Pedro Hernandez, que confessou ter levado a criança para uma cave e o atacar. A leitura da sentença está marcada para dia 28.

O caso de Etan tornou-se mundialmente conhecido. O seu rosto foi o primeiro a aparecer nos pacotes de leite americanos para procurar informações. Em 1983, o Presidente Ronald Reagan declarou 25 Maio, data em que desapareceu, como o Dia Nacional das Crianças Desaparecidas.

Os jurados disseram que tinha havido divisões, mas chegaram a um consenso depois de verem “pela 100.ª vez” a confissão do condenado, relata o New York Times. Este é o segundo julgamento de Hernandez porque, em 2015, e ao fim de o júri ter deliberado durante 18 dias, um jurado se recusou a alinhar com os outros 11 numa condenação de culpa. O julgamento seria anulado.

Em 2012, Hernandez confessou num vídeo que tinha levado Etan para a cave da mercearia onde trabalhava, perto de casa da família, e que o tinha matado. Só que depois retirou a confissão, e os seus advogados alegaram que tinha sido fruto de doença mental e de coerção da polícia, refere a Reuters.

O corpo de Etan nunca chegou a ser encontrado, nem foram encontradas provas físicas de ligação de Hernandez ao desaparecimento de Etan. Hernandez tinha dito que estrangulara o rapaz e colocado o corpo num saco de plástico, por sua vez posto numa caixa e depois no lixo.

“A família Patz esperou muito tempo mas finalmente encontrámos algumas medidas de justiça”, disse o pai. “Estou muito feliz por este júri ter validado aquilo que sabemos há muito tempo: que esta pessoa fez de facto uma coisa horrível”, acrescentou, segundo a Reuters. Nunca mudaram de casa por causa de Etan.

Já o advogado de Hernandez disse estar confiante que iria voltar ao tribunal por causa deste caso: vai recorrer e disse que havia erros legais graves cometidos ao longo dos anos. Além de argumentarem que Hernandez tem uma doença mental, lembram que houve um pedófilo condenado, Jose Ramos, acusado de ser o principal suspeito, e que esteve na prisão durante anos por pedofilia mas nunca chegou a ser criminalizado pela morte de Etan.

Durante anos, o pai de Etan mandava uma carta a Ramos a perguntar: "O que fizeste ao meu menino?"

