João Sousa nos quartos-de-final do Argentina Open

João Sousa nunca tinha ganho um encontro nas duas presenças anteriores em Buenos Aires (2013 e 2014), mas à terceira visita, garantiu a presença, para já, nos quartos-de-final do Argentina Open, o seu segundo melhor resultado da época, depois da final em Auckland, na segunda semana do ano.

Na segunda ronda deste torneio ATP 250, Sousa (41.º) teve pela frente Federico Delbonis (45.º), um dos heróis da final da Taça Davis, em Novembro, ao conquistar o terceiro e decisivo ponto no derradeiro singular, que deu o histórico e inédito triunfo à Argentina. A boa forma e regularidade do número um português acabou por superar a resistência do argentino – que tinha ganho dois dos três duelos anteriores, com o vimaranense a vencer, há dois anos, disputado igualmente em terra batida, em Genebra.

Um break a abrir o encontro, colocou Sousa no comando, mas acabaria por ceder o serviço, no quarto break-point do terceiro jogo. Após quatro breaks em seis jogos, Sousa passou para a frente (4-3). Delbonis acabou por acusar a pressão de servir em desvantagem e, a 5-6, abriu e fechou o jogo com duplas-faltas.

O segundo set foi mais equilibrado e só se registaram dois break-points. Sousa salvou o único que enfrentou e aproveitou o que teve ao seu dispor, no oitavo jogo, para “quebrar” o adversário e servir a 5-3, antes de concluir com o quinto ás, em uma hora e 23 minutos, com os parciais de 7-5, 6-3.

Na véspera, Sousa tinha derrotado o argentino Horacio Zeballos (69.º), por 6-2, 7-6 (7/4). Depois de dominar a partida inicial sem enfrentar break-points, o vimaranense chegou a liderar o segundo set por 4-2 (30-0), mas só fecharia ao fim de uma hora e 19 minutos.

Nos "quartos", Sousa vai defrontar o vencedor do último encontro da jornada, entre o japonês cabeça de série n.º 1, Kei Nishikori (5.º) e o argentino Diego Schwartzman (50.º).

