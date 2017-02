Ederson vê confirmada ausência em Braga devido a castigo

O Benfica viu confirmada a suspensão por um jogo do guarda-redes Ederson, expulso no jogo da 21.ª jornada da Liga frente ao Arouca, segundo o mapa divulgado esta terça-feira pelo conselho de disciplina da Federação Portuguesa de futebol.

PUB

O guarda-redes brasileiro foi expulso aos 42 minutos, numa altura em que o Benfica já vencia por 2-0, tendo atingido um adversário já fora de área, e vai assim falhar a deslocação dos encarnados a Braga, no domingo, em jogo da 22.ª jornada da prova.

Além do mapa de castigos, o conselho de disciplina federativo dá conta, entre outras decisões, do arquivamento do processo de inquérito ao jogo Sporting da Covilhã-Freamunde, da primeira fase da Taça da Liga e disputado em 27 de Julho de 2014.

PUB

O inquérito tinha sido aberto para averiguação da existência de indícios de combinação de resultados, tendo a decisão de arquivamento se devido ao facto de não haver indícios de prática de qualquer infracção disciplinar.

PUB

PUB