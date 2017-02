Museu de Évora vai passar a ser nacional

Numa altura em que muitos temiam que o Museu de Évora passasse a ser gerido pelo município, na sequência da proposta de lei de transferência de competências para as autarquias locais, um documento de 9 de Janeiro que está em discussão e que volta na quinta-feira a Conselho de Ministros, eis que a situação se inverte – não só não passará a depender de um órgão local como vai ser promovido a museu nacional.

“A decisão política está tomada – a classificação do Museu de Évora como museu nacional vai mesmo acontecer”, disse ao PÚBLICO uma fonte do gabinete do ministro da Cultura ao início da tarde desta quarta-feira. "Agora aguardamos que se cumpram os procedimentos necessários, entre eles o do parecer consultivo, mas obrigatório, da Secção dos Museus, da Conservação e Restauro e do Património Imaterial do Conselho Nacional de Cultura."

Esta promoção é uma reivindicação antiga com que Luís Filipe Castro Mendes foi confrontado em Dezembro, numa visita de trabalho ao Alentejo. A decisão, tomada “recentemente”, nada tem que ver, portanto, com a proposta de descentralização em debate, garantiu a mesma fonte. “Tudo isto estava já a ser considerado antes desta discussão. O senhor ministro entende, com base na informação técnica de que dispõe, que a colecção do museu tem valor nacional e que, por isso, a classificação é mais do que merecida.”

Para Castro Mendes, a situação do Museu de Évora não é diferente da do Grão Vasco, em Viseu, elevado à categoria de museu nacional em 2015.

