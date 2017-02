Moullinex vai andar a dar groove aos Estados Unidos em Março

São dez anos de Discotexas, a editora e promotora portuguesa de olhos postos no mundo, aquela onde encontramos Xinobi, Moullinex ou Da Chick. Uma década celebrada em local porventura inesperado, mas, bem vistas as coisas, muito adequado: dia 15 de Março, o afamado festival South By Southwest acolherá um “pic-nic” Discotexas, em que participarão Moullinex, Xinobi, Throes + The Shine e Da Chick. South By Southwest que acontece desde 1987 em Austin, no Texas (aí está).

O festival, que este ano decorre entre 10 e 19 de Março, é uma das maiores montras mundiais de música, reunindo a programação de centenas de concertos para público interessado, como em todos os festivais, com o propósito de revelar novos nomes à miríade de agentes da indústria musical de todo o mundo que o visitam anualmente – o seu paralelo europeu será o Eurosonic, em Groningen, na Holanda, que teve na edição deste ano Portugal como país convidado.

A apresentação da comitiva Discotexas, fundada por Xinobi e Moullinex, acontecerá no The Townsend. O início está marcado para as 19h e a festa prolongar-se-á madrugada dentro. A incursão americana continuará nos dias seguintes, com Moullinex, acompanhado de Xinobi e Da Chick, a actuar depois no The Echo, em Los Angeles (dia 16), no Neck Of The Wood, em São Francisco (dia 17), no Baby’s All Right, em Nova Iorque (dia 18), e no Songbird Music House, em Washington (20 de Março).

Moullinex, nome artístico de Luís Clara Gomes, divide-se entre o seu trabalho enquanto produtor e DJ e as edições em que dá travo orgânico às criações electrónicas que marcaram o início do seu percurso. Autor dos álbuns Flora (2012) e Elsewhere (2015), discos que se destacaram nos anos em que foram respectivamente lançados, prepara novo trabalho para 2017. Open house, o seu novo tema, antecipa o que poderemos esperar dele.

