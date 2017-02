Fantasporto vai apresentar 55 produções nacionais

O festival internacional de cinema Fantasporto vai exibir quase 200 horas de filmes e 55 produções portuguesas durante a 37.ª edição, que decorre entre segunda-feira, dia 20, e 5 de Março no Teatro Municipal Rivoli, anunciou esta terça-feira a organização.

Esta edição do festival tem como foco "o cinema dos nossos tempos" e vai incluir retrospectivas de cinema fantástico argentino e oriental, sendo uma das "melhores programações de sempre", referiu o director Mário Dorminsky, na conferência de imprensa de apresentação do programa, no Rivoli.

Por seu lado, a directora Beatriz Pacheco Pereira referiu o trabalho desenvolvido pelo festival "em prol do cinema português", dando como exemplo o 4.º Encontro de Escolas de Cinema e a colaboração com nove universidades e instituições vocacionadas para o estudo do cinema.

De acordo com a organização, os novos filmes abordam "o modo como o real de hoje afecta" as pessoas: Bloodlands (Albânia) destaca a questão da guerra, The Citizen (Hungria) mostra o drama dos migrantes, Sins of the Flesh (Egipto) aborda a realidade das mulheres muçulmanas, enquanto Lines retrata a realidade económica da Europa.

Segundo os organizadores, vão estar presentes os realizadores Liam Gavin (A Dark Song), Sanghak Lee (Asphalt), e o australiano Steven Kastrissios (Bloodlands). O festival espera também a realizadora do filme Dearest Sister, Mattie Do, e o holandês Ate de Jong, com Love Is Ticker Than Water, destacado para receber o Prémio de Carreira de 2017.

Na sequência da já anunciada parceria com a TV Globo, vão estar no Porto as actrizes brasileiras Mariana Ximenes (Super Max), Marina Ruy Barbosa (Amorteamo) e a argumentista Gloria Perez, esta para apresentar Dupla Identidade.

O Fantasporto inicia-se, segunda-feira, com The Swordsman of All Swordsmen, do realizador Joseph Kuo, e Malditos Sean, de Fábian Forte, no âmbito do Pré-Fantas.

A secção competitiva abre no dia 24 de Fevereiro com The Age of Shadows, de Jee-woon Kim.

