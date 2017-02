Santos Silva chamado de urgência ao Parlamento por causa da política nuclear espanhola

A Comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros aprovou estaterça-feira, por unanimidade, a audição urgente do ministro dos Negócios Estrangeiros, a propósito da política nuclear espanhola de prolongar a vida da central de Garoña, podendo fazê-lo também em Almaraz.

Almaraz é a central nuclear espanhola mais perto de Portugal e tem sido objecto de intensa critica nos últimos meses, depois de ser anunciada a construção de um armazém de resíduos nucleares, admitindo-se por isso que Espanha se prepara para prolongar a vida da central além de 2020.

Esta terça-feira, na sequência de um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, assinado por Pedro Filipe Soares e Jorge Costa, os deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros aprovaram a audição de Augusto Santos Silva sobre a questão: A decisão do Conselho de Segurança Nuclear espanhol de prolongar a vida da central de Garoña. É um precedente que se poderá abrir para as restantes centrais, nomeadamente a de Almaraz, alertam os deputados do Bloco no requerimento.

No documento lembram que se Garoña fica na província de Burgos a central de Almaraz está apenas a 100 quilómetros de Portugal, e tem dois reactores nucleares que entraram em funcionamento em 1981 e 1983 e que são "dos mais envelhecidos" do Estado espanhol, "o que levanta preocupações agravadas pelos sucessivos incidentes registados".

A decisão sobre Garoña é "preocupante dado mostrar a política do governo espanhol para as suas centrais nucleares, podendo abrir um precedente grave no que respeita à central nuclear de Almaraz", salienta o Bloco, lembrando também que o Parlamento aprovou em Junho uma resolução a recomendar ao Governo que intervenha junto de Espanha no sentido de se fechar a central de Almaraz.

A construção de um armazém de resíduos em Almaraz sem ter em conta a avaliação dos impactos transfronteiriços já motivou uma queixa de Portugal contra Espanha junto da Comissão Europeia.

O Movimento Ibérico Antinuclear, que se tem manifestado contra a construção do armazém, também tem explicado que o que é preocupante não é a construção do depósito mas sim o que ele significa. Para o Movimento significa o prolongamento do funcionamento da central de Almaraz além de 2020, quando devia encerrar.

Esta terça-feira, fonte ligada às empresas que exploram a central disse à Lusa que vão apresentar em Junho o pedido de renovação da actual licença de produção de energia eléctrica que caduca em 2020. "O processo inicia-se em Junho próximo com a apresentação da primeira documentação" para renovação da licença de exploração, disse a fonte, acrescentando que a decisão final deverá ser tomada antes de terminar a vigência da actual licença.

