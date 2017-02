Ministério Público acusa homem de sequestrar e tentar matar companheira na Maia

O Ministério Público (MP) acusou um homem de, entre 2002 e 2016, ter agredido, sequestrado e tentado matar a sua companheira, em Pedrouços, no concelho da Maia, anunciou esta terça-feira a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto na sua página oficial.

Segundo a acusação, citada pela PGD, o arguido batia na mulher, controlava-lhes os movimentos, queimava-a, insultava-a e não a deixava andar sozinha, nem contactar com outras pessoas, incluindo familiares. Para impedir que ela saísse de casa, o homem prendia a mulher à cama de ferro em que dormiam, revela.

Na manhã de 30 de Setembro de 2016, o arguido, empunhando uma faca, obrigou a mulher a colocar-se no exterior da casa, suspendeu-a de uma janela à altura de cinco andares e, com o propósito de a matar, atirou-a ao chão de forma a simular um suicídio, acrescenta. "Só não conseguiu porque a vítima procurou suportar o peso do próprio corpo num beiral e porque surgiu na rua uma pessoa", lê-se na nota.

O detido, em prisão preventiva, está acusado de um crime de violência doméstica, 61 crimes de sequestro e um crime de homicídio qualificado na forma tentada.

