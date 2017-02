Endesa e Iberdrola recusam-se a responder ao Parlamento sobre Almaraz

A Endesa e a Iberdrola, as empresas que detêm a maior fatia da operação da Central Nuclear de Almaraz, recusaram-se a prestar esclarecimentos aos deputados no Parlamento, disse ao PÚBLICO Pedro Soares, do Bloco de Esquerda (BE).

No final de Janeiro, Bloco de Esquerda apresentou um requerimento, com carácter de urgência, para as administrações das filiais portuguesas da Iberdrola, Endesa e Fenosa serem ouvidas na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação.

Segundo Pedro Soares, as empresas Iberdrola e Endesa “responderam a dizer que não estavam disponíveis” para serem ouvidas na Assembleia da República, remetendo as questões para o Agrupamento de Interesse Económico das Centrais de Almaraz-Trillo, titular da autorização de exploração de Almaraz. Mas, contactado esta segunda-feira pelo BE, este agrupamento respondeu “imediatamente” dizendo que não irá falar aos deputados porque “há um processo em curso entre os estados português e espanhol e não querem interferir” com o processo.

O deputado bloquista esclarece que “o objectivo não era qualquer interferência no processo que decorre em Bruxelas” e considera esta recusa da parte de empresas que atuam em território nacional “lamentável”.

Esta quarta-feira, a comissão de Ambiente vai apreciar o requerimento apresentado na semana passada pelo Bloco de Esquerda para ouvir o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, sobre a decisão do Conselho de Segurança Nuclear espanhol de prolongar a vida da central de Garoña. Irá também ser debatido o “precedente que se poderá abrir para as restantes, nomeadamente Almaraz”, que já está a preparar a documentação necessária para poder renovar o período de exploração que acaba em 2020.

Esta terça-feira, a Ordem dos Engenheiros denunciou que a entidade gestora da central nuclear espanhola de Almaraz decidiu cancelar a visita da comitiva portuguesa.

