Combate à violência de género e estereótipos vai chegar às salas de aula

A questão da violência e dos estereótipos de género vai começar a ser tratada nas salas de aula, do pré-escolar ao 12º ano, já a partir do próximo ano lectivo. “Estas questões têm que começar a ser trabalhadas no pré-escolar, para que as crianças encarem estas questões como negativas desde muito cedo, tal como hoje fazem a reciclagem a partir dos três anos”, anunciou a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino.

Contra uma “cultura de violência que está instalada” nas relações entre homens e mulheres e que leva a que todos os anos dezenas de mulheres apareçam mortas às mãos dos actuais ou antigos companheiros, Catarina Marcelino apontou a prevenção como caminho a seguir na estratégia governamental. “É no pré-escolar, entre os três e os cinco anos, que nós, enquanto seres sociais, integramos de uma forma quase definitiva o que é ser homem e o que é ser mulher. E, portanto, trabalharmos os estereótipos nestas idades produz efeitos”, insistiu, antecipando assim a filosofia norteadora da estratégia de Educação para a Cidadania que, a partir do próximo ano lectivo, vai chegar às escolas de todo o país.

Partilhar fotos íntimas é normal para 24% dos jovens

No mesmo dia em que a campanha de combate à violência no namoro “Muda de Curso”, iniciada em Outubro de 2016, chegou aos outdoors de todas as cidades com politécnicos ou universidades – naquela que é a segunda fase da campanha – Catarina Marcelino anunciou o lançamento de uma linha de financiamento até 50 mil euros de projectos desenvolvidos por associações ou federações académicas que “de uma forma disruptiva e impactante” combatam o fenómeno. “Cada projecto pode ser financiado até um máximo de cinco mil euros e a ideia desta linha é promover iniciativas criativas dentro das universidades que permitam trabalhar estes temas com os jovens”, explicou, acrescentando que as iniciativas podem ir de TEDtalks a conferências, teatro, conferências e momentos musicais.

Estas iniciativas foram anunciadas durante a apresentação de um inquérito feito a 5500 jovens de todo o país que mostrou que comportamentos como coagir para ter relações sexuais, proibir o namorado ou a namorada de falar com determinada pessoa ou envergar determinada peça de roupa tendem a ser encarados como normais por uma elevada percentagem de jovens.

Promovido pela UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, o estudo concluiu que 24% dos inquiridos, cuja média de idades é 15 anos, consideram normal partilhar fotos intimas ou insultar através das redes sociais e 14% legitimam a violência doméstica, sendo que 19% declararam ter já sido vítimas desse tipo de violência.

