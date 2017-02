Buscas em várias zonas do país relacionadas com pornografia infantil

Decorrem esta terça-feira buscas em várias zonas do país no âmbito de uma operação relacionada com pornografia infantil, confirmou ao PÚBLICO fonte do gabinete de comunicação da Polícia Judiciária.

De acordo com esta fonte, a operação resulta de um inquérito conjunto entre a PJ e o Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa e é independente das buscas realizadas há precisamente uma semana.

Na base da operação está a “troca, posse e partilha de materiais correspondentes à pornografia de menores”, detalha a mesma fonte.

As buscas envolvem 40 inspectores da Polícia Judiciária e decorrem na zona da Grande Lisboa, Coimbra, Aveiro, Algarve e Trás-os-Montes.

Não existe, para já, a informação de que tenham sido detidos suspeitos.

