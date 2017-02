Adolescente morre com ataque cardíaco a caminho da escola no Porto

Uma aluna do Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo, no Porto, morreu esta terça-feira na sequência de um ataque cardíaco. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias.

O agrupamento portuense confirmou ao PÚBLICO a morte da aluna, acrescentando que tudo aconteceu quando esta se encaminhava para as aulas.

O Jornal de Notícias escreve que a vítima é uma aluna do segundo ano do curso profissional de Turismo, de 17 anos, acrescentando que o INEM ainda tentou socorrer a jovem mas esta acabou por perder a vida no local.

O pai, Rafael António, publicou no Facebook uma mensagem a dar conta da morte da filha.

