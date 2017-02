O caos da Casa Branca teve em Michael Flynn a primeira “vítima”

Em menos de um mês, a nova Administração norte-americana já contabiliza a primeira baixa de peso. Há vários dias que a demissão do conselheiro para a Segurança Nacional, Michael Flynn, era uma notícia pronta para ser dada, mas a forma atabalhoada como o processo foi conduzido é apenas parte de um dos inícios mais conturbados de uma presidência na história recente dos EUA.

A saída prematura de Flynn fica desde logo registada como um recorde para o cargo, embora poucos esperassem que o antigo general batesse a longevidade do influente Henry Kissinger, que ocupou o posto seis anos. O caso de Flynn seguiu um padrão recorrente noutras polémicas que já fazem parte do curto historial da Administração de Donald Trump – proliferação de fugas de informação, manifesta falta de experiência governativa e declarações contraditórias aos media.

A posição de Flynn parece ter-se tornado insustentável a partir do momento em que o vice-Presidente, Mike Pence, se viu vinculado publicamente à negação do conselheiro de que não abordou as sanções nos contactos que manteve com o embaixador russo em Washington, Serguei Kisliak. Mas o alerta vinha de trás. A ex-procuradora-geral, Sally Yates, demitida por Trump depois de se ter recusado a defender a ordem executiva que limita a imigração para os EUA, tinha manifestado há um mês, junto da Casa Branca, a sua preocupação em relação aos contactos entre Flynn e Kisliak, chegando ao ponto de sugerir que o conselheiro poderia ser vulnerável a chantagem pelo Kremlin, revela o Washington Post. Nada foi feito até à noite desta segunda-feira.

Os democratas do Congresso pediram esclarecimentos e a abertura de uma investigação à conduta de Flynn. "Precisamos de saber quem mais na Casa Branca continua a ser um risco para a nossa segurança nacional", afirmou um grupo de congressistas, numa carta conjunta. A grande questão é saber por que demorou tanto tempo Trump a agir, quando já era público o teor das conversas entre Flynn e Kisliak.

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse apenas que Trump já estava a analisar a situação de Flynn há várias semanas.

Confronto na Sala Oval

“A demissão, com a era Trump ainda com menos de quatro semanas, é a mais recente e mais dramática convulsão no início mais caótico de uma Administração na história moderna dos EUA”, escreve o editor diplomático do Guardian, Julian Borger.

Não é preciso ser um observador de longa data da política norte-americana, nem um assíduo frequentador dos corredores do poder em Washington para perceber que o arranque da Administração Trump está longe de ser “suave”, ao contrário do que o Presidente tem dito. A face mais visível é a quantidade invulgar de fugas de informação, desde a publicação de pormenores sobre as chamadas telefónicas de Trump com outros líderes mundiais até rumores sobre possíveis demissões, passando pela divulgação de pormenores sobre a elaboração de ordens executivas, é raro o dia em que os jornais e boletins noticiosos não tenham notícias arrebatadoras baseadas em “fontes internas da Casa Branca”.

“Nada disto é normal. A incompetência, a inaptidão e a fuga de informação é sem precedentes”, disse ao Washington Post o estratega republicano Steve Schmidt. A instabilidade na Administração Trump ajuda a explicar a demora no preenchimento de alguns lugares importantes. Na Segurança Nacional estão, por exemplo 60 lugares por ocupar, segundo o Washington Post. O mesmo se passa no Pentágono, diz a Foreign Policy, por causa da falta de acordo entre a Casa Branca e o secretário da Defesa, James Mattis, que diz estar a ser impedido de escolher o próprio staff. Outro dos casos mais flagrantes é no Departamento de Estado, onde ainda só foram anunciados quatro embaixadores.

O caos organizacional da Administração reflecte sobretudo uma Casa Branca dividida em dois grupos opostos, que lutam para garantir as boas graças de Trump – e, por vezes, a sua simples atenção. De um lado estão os elementos mais radicais e que defendem uma estratégia de maior combate em relação ao establishment, e do qual o conselheiro estratégico da Casa Branca, Steven Bannon, é o principal rosto; do outro, está um grupo de conselheiros e secretários mais institucionais, que preferem uma maior articulação com o Partido Republicano e o Congresso e receiam a degradação da imagem internacional dos EUA, liderados pelo chefe de gabinete, Reince Priebus.

“Este é um Presidente que veio para Washington com a promessa de abalar o establishment, e é isso que estamos a ver. Vai ser um bocado confuso e vai haver conflitos, dizia recentemente ao New York Times Ari Fleischer, ex-assessor de imprensa de George W. Bush.

