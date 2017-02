Meio-irmão de Kim Jong-un terá sido morto na Malásia

Kim Jong-nam, meio-irmão do líder da Coreia do Norte, foi assassinado na Malásia, disse à Reuters uma fonte não identificada do Governo sul-coreano.

Nam, o meio-irmão mais velho de Kim Jong-un, vivia regularmente fora da Coreia do Norte.

A polícia da Malásia disse à Reuters que um homem norte-coreano – que não identificou – morreu a caminho do hospital de Kuala Lumpur. Um funcionário dos serviços de emergência diz que a vítima nasceu em 1970 e chamava-se Kim.

Citando fontes sul-coreanas não identificadas, a televisão sul-coreana TV Chosun avança que Kim foi envenenado no aeroporto de Kuala Lumpur por duas mulheres, alegadamente operacionais norte-coreanas.

