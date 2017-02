Jornalista dominicano morto em directo no Facebook

Um jornalista de rádio da República Dominicana foi morto a tiro enquanto fazia uma transmissão vídeo em directo no Facebook. Um produtor da rádio 103.5 HICC também morreu durante o incidente, noticia o Guardian.

O jornal britânico cita a polícia local, que informou que o tiroteio ocorreu em San Pedro de Macorís, junto à capital Santo Domingo. Três homens foram detidos pelas autoridades, que ainda não fez quaisquer acusações.

As autoridades confirmaram a morte do locutor Luis Manuel Medina e do produtor e director da rádio, Leo Martínez. Uma secretária ficou também ferida, tendo sido necessário submeter-se a uma cirurgia.

