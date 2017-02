Um morto e dois feridos graves em colisão de comboios no Luxemburgo

Uma colisão grave entre dois comboios no Luxemburgo causou pelo menos um morto e seis feridos, dois deles graves, avança a polícia no local.

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira e foi causado por um comboio de passageiros que chocou com outro que transportava mercadorias, avança o jornal Le Soir.

A nacionalidade da vítima mortal e dos feridos não é ainda conhecida.

Os dois comboios faziam a ligação entre Bettembourg, no Luxemburgo e Zoufftgen, em França. O comboio de passageiros seguia do Luxemburgo com direcção a França e o comboio que transportava mercadorias na direcção contrária.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. O primeiro balanço feito pela polícia luxemburguesa dá conta de um morto e seis feridos. Várias pessoas ainda estão encarceradas no comboio, avança o Le Figaro. O número de feridos ainda pode subir, advertem as autoridades.

De acordo com um comunicado da polícia luxemburguesa, uma unidade cinotécnica já está a caminho do local. O inquérito para apurar as causas do acidente já foi aberto.

A colisão está a causar perturbações na rede ferroviária, em particular nas ligações entre o Luxemburgo e o Nordeste de França, que estão agora a ser asseguradas por uma rede de autocarros. As ligações ferroviárias vão estar suspensas durante as próximas 48h, avança a Reuters.

Os ministros luxemburgueses das Infraestruturas, François Bausch, e do Interior, Dan Kersch, dirigiram-se ao local do acidente.

