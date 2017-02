Parede: quatro feridos em acidente na Marginal

Um acidente com quatro veículos ligeiros na Marginal, perto da Parede, provocou quatro feridos ao início da tarde desta terça-feira, confirmou ao PÚBLICO o comandante Pedro Araújo, dos Bombeiros Voluntários de Parede.

O responsável dos bombeiros da Parede disse que o acidente provocou um ferido grave e três ligeiros. O ferido com lesões mais graves foi transportado para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.

O despiste de uma viatura na Avenida Marginal, frente ao Hospital de Sant'Ana, provocou inicialmente o corte da estrada no sentido Cascais-Lisboa, estando agora cortado em ambos os sentidos para as operações de limpeza da via. No momento, temporariamente, a circulação faz-se pelo interior da localidade, com graves perturbações na circulação na zona.

O alerta foi dado às 13h36. De acordo com o site da Protecção Civil, 14 operacionais foram mobilizados para o local.

No local estão meios dos bombeiros, da PSP e uma viatura de emergência médica.

