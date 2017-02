Porto Vivo recebeu 1750 candidaturas para arrendar 39 casas e lojas na Sé

O vereador Rui Loza anunciou esta terça-feira que a Porto Vivo - Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) recebeu 1750 candidaturas para as 39 fracções disponibilizadas para arrendamento no Morro da Sé. O representante do município no conselho de administração da SRU considera que esta é “uma boa notícia para a cidade”.

O autarca explicou que a mesma pessoa pôde candidatar-se a mais do que uma fracção, mas ainda assim, assinalou, o número elevado de candidaturas demonstra “um significativo interesse” pelos 28 apartamentos e 11 espaços comerciais colocados no mercado. Os mobiliários que foram a concurso estão distribuídos pelas ruas dos Mercadores, Sant’Ana, Bainharia e Pelames, além do Largo da Pena Ventosa e da Viela do Anjo.

O agregado familiar deve ser adequado ao espaço que a pessoa se candidata e que vai desde um T0 até pelo menos um T2 triplex. Os preços variam entre os 160 euros e os 500 para as habitações e os 125 euros a 876 de renda mensal para as lojas. A lista com os candidatos admitidos a sorteio vai estar disponível para consulta a partir do dia 20 de Março e os candidatos vão poder reclamar de eventuais erros até dia 24 do mesmo mês.

As fracções, nas quais a SRU investiu cerca de três milhões de euros, vão ser sorteadas no dia 7 de Abril e não a 2 de Março, como incialmente anunciado, numa alteração justificada pelo elevado número de candidaturas recebidas. A expectativa da Porto Vivo é que a operação traga para o centro histórico cerca de 70 novos moradores.

