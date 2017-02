Novos comerciantes do Bolhão não passam pelo mercado temporário

Os comerciantes que vão preencher as vagas do mercado de frescos instalado no terrado do Mercado do Bolhão, no Porto, vão estrear o espaço reabilitado, não passando pelo mercado temporário, que ficará ocupado, exclusivamente, pelos vendedores que já anunciaram que querem continuar – 68 mais oito carrejões.

A explicação foi dada por Cátia Meirinhos, do Gabinete do Mercado do Bolhão, aos vereadores da Câmara do Porto, durante uma reunião do executivo em que foram aprovados – com a abstenção da CDU – os acordos para os vendedores do interior que vão permanecer no mercado e também os 23 que vão embora, sendo, neste caso, indemnizados. Os acordos para os lojistas estão ainda a ser negociados. A responsável pelo gabinete garantiu, perante a insistência da oposição, que o terrado se irá manter como mercado de frescos e que lá estarão presentes todas as categorias de produtos previstos. “O mercado continuará a ser de frescos, terá mais bancas livres e aí vamos garantir mais oferta de produtos alimentares. O projecto prevê e vai existir talho, mesmo que [os talhos actuais] venham a desistir. Vão existir comerciantes novos”, disse.

Cátia Meirinhos respondia às dúvidas levantadas pelo vereador da CDU, Pedro Carvalho, sobre a informação de que três dos actuais vendedores de frescos vão, no novo mercado, mudar de ramo, e abrir três cafés. “Há uma presença grande de cafés que me deixa alguma dúvida sobre o que seria o objectivo central, a manutenção do mercado de frescos”, disse o comunista. A responsável do gabinete e da empresa municipal GOP – Gabinete de Obras Públicas garantiu: “Os comerciantes tiveram a liberdade de escolher se queriam continuar a vender os mesmo produtos ou alterar a sua categoria. Perante as categorias que existiam, puderam escolher, e estes escolheram mudar. Mas o Bolhão vai continuar a ser um mercado de frescos, com talho, com peixaria e sem sobrecarga de cafés”.

Aos vereadores, Cátia Meirinhos afirmou ainda que os comerciantes que vão deixar o Bolhão o fazem “exclusivamente por não terem condições para continuar, por não terem familiares para continuar o negócio ou energia para aguentar estes dois anos de transformação e regressarem depois ao mercado modificado”. E explicou que, para os substituir, entrarão novos vendedores que terão que ocupar, com alguns limites, as categorias de produtos que ainda não estejam representadas. Meirinhos explicou que, à semelhança dos cafés, o número de licenças para as diferentes categorias deverá ser limitado, para que exista “uma concorrência saudável”. “Estando [uma categoria] preenchida por três comerciantes, as vagas serão para outras categorias que não estejam ocupadas”, disse. Já os restaurantes que funcionam, actualmente, no terrado, deverão mudar-se para o piso superior.

Já Rui Moreira salientou a decisão de indemnizar os comerciantes que se vão embora, que considerou ser “uma contrapartida pela sua resistência”. E insistiu que a câmara fará “o possível para tornar o mercado temporário muito atraente”, deixando, de novo, o aviso: “É claro que os portuenses têm que fazer o seu papel e ir lá às compras”.

