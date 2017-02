A1: trânsito cortado no sentido norte-sul nos Carvalhos

O trânsito no sentido Porto-Lisboa do nó dos Carvalhos, na auto-estrada A1, foi cortado às 9h25 da manhã desta terça-feira devido ao despiste de um pesado, disse à Lusa fonte da GNR.

Fonte do Destacamento de Trânsito da GNR, afirmou que cerca das 10h40 a circulação de veículos estava a ser desviada para a A29 e para a A20, em direcção a sul, mas acrescentou que passados alguns minutos seria reaberta uma via da A1.

A retoma total da circulação estará dependente das condições do pesado e da necessidade, ou não, de recurso a uma grua para a retirada do veículo.

De acordo com a GNR, o camião – um pesado com semi-reboque – despistou-se pelas 9h25 e embateu contra o separador central da auto-estrada, ficando atravessado na via, no sentido norte-sul da A1.

O acidente não causou feridos.

