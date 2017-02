A Caixa Geral de Depósitos recorreu ao tribunal para obrigar a Câmara Municipal de Paços de Ferreira a pagar mais de 24 milhões de euros de um empréstimo à PFR Invest, uma empresa municipal. No entanto, o tribunal acabou por decidir investigar a Caixa Geral de Depósitos por suspeita de omitir e compactuar na "falsificação de contas" da mesma empresa, nos anos 2010, 2011 e 2012, avança o Jornal de Notícias esta terça-feira.

O caso remonta a 2008, ano em que a empresa municipal pediu um empréstimo de 20 milhões de euros. À data apresentou como garantia um contrato-programa celebrado com o município juntamente com uma “carta de conforto” assinada pelo então presidente Pedro Pinto, em que o município se comprometia a transferir para a empresa o montante necessário para o seu equilíbrio financeiro.

Dois anos depois, em Setembro de 2010, a PFR Invest falhou o pagamento da primeira prestação de juros e falharia no ano seguinte a primeira prestação de capital. O novo autarca, Humberto Brito, que derrotou Pedro Pinto, recusou pagar o montante da dívida. Em Fevereiro de 2015, a empresa foi considerada insolvente (uma decisão já revogada). A Caixa Geral de Depósitos alegou que a autarquia estava obrigada a substituir a empresa municipal no pagamento da verba perdida de 24,4 milhões de euros, pedida por “enriquecimento sem causa”.

No entanto, o Tribunal de Lisboa considera que não foi a Câmara de Paços de Ferreira, mas sim a administração da empresa e o autarca Pedro Pinto, que em 2008 assinou a carta de conforto, que “empurraram a empresa para o estado calamitoso em que se encontra”. O acórdão citado pelo JN sublinha que a câmara não estava obrigada a suportar o empréstimo, mas sim a garantir o equilíbrio das contas. Uma vez que a empresa apresentou saldos positivos em 2010, 2011 e 2012 não existia necessidade de proceder a qualquer pagamento, argumenta o acórdão, segundo o jornal.

O tribunal considera ainda que a CGD sabia que as contas da PFR Invest não eram as anunciadas e “silenciou a falsificação de contas e agiu activamente com esta e o então presidente da Câmara, no sentido dessa falsificação de contas ser encoberta”. A CGD irá agora ser investigada pelo Ministério Público, Tribunal de Contas e Inspecção-Geral das Finanças.

