Líder da Apollo ganhou 134 milhões de euros em 2016

O co-fundador e director executivo da sociedade Apollo, dona da Tranquilidade e uma das candidatas à compra do Novo Banco, ganhou 142,5 milhões de dólares em 2016. Contas feitas, só no último ano, Leon Black somou 134 milhões de euros em remunerações e investimento, detalha um documento divulgado ao mercado esta segunda-feira, citado pelo Wall Street Journal.

PUB

Ainda assim, apesar do elevado montante, a quantia é inferior à registada em 2015. A redução no montante dos lucros e o capital devolvido à empresa representam uma queda de 2%, quando comparados ao período homólogo no ano anterior.

Grande parte desta quantia tem origem nos lucros obtidos com as acções, no valor de 92,7 milhões de dólares. De acordo com o documento publicado esta segunda-feira, a empresa pagou 1,42 dólares por acção (em 2015 o valor rondou os 1,38 dólares por acção).

PUB

Os ganhos dos co-fundadores Joshua Harris e Marc Rowan também foram conhecidos. Harris reuniu 86,9 milhões de dólares e Rowan somou 69,8 milhões de dólares. Ambos com ganhos inferiores a 2015.

Leon Black, de 65 anos, está em frente à empresa desde a sua fundação, em 1990.

PUB

PUB