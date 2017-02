Quem vai ganhar a Liga dos Campeões? O Barcelona, prevê a UEFA

Antes do início dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o site da UEFA decidiu repetir o desafio do ano passado e tentar prever quem é que vai conquistar a prova milionária em 2017, cuja final se realiza a 3 de Junho, em Cardiff. A aposta recai no Barcelona, actual campeão espanhol, que joga nesta terça-feira em Paris contra o PSG.

PUB

O método que o site da UEFA usou baseia-se não em factos científicos ou estudos previamente realizados, mas sim em tendências estatísticas verificadas ao longo da fase de grupos, apoiando-se também nas edições anteriores.

As estatísticas e os números valem o que valem, mas o facto é que no ano passado, seguindo o mesmo método, a UEFA conseguiu prever que o Real Madrid ia vencer a Champions. O que realmente aconteceu.

PUB

As previsões não são as melhores para Portugal, já que as duas equipas portuguesas que ainda estão na prova, Benfica e FC Porto, não têm hipóteses de levantar o troféu no País de Gales, segundo a previsão da UEFA.

Experiência é chave

Numa prova que junta os melhores clubes europeus, o factor experiência é determinante na caminhada para a vitória. No formato actual da Liga dos Campeões, introduzido em 2003, nenhum clube que passou a fase de grupos pela primeira vez conseguiu vencer a prova, nem sequer chegar à final.

O Leicester, que está a participar na Champions pela primeira vez na sua história, fez 13 pontos e ficou em primeiro lugar no grupo do FC Porto. Nos oitavos-e-final, vai defrontar os espanhóis do Sevilha. O actual campeão inglês é a formação mais inexperiente das 16 que estão nesta fase a eliminar. Antes na fase de grupos, os jogadores que fizeram parte da convocatória totalizavam 198 jogos em competições da UEFA, o índice mais baixo.

Ser primeiro conta mesmo

Ser primeiro do grupo é algo que os clubes pretendem, de forma a evitar “tubarões” nos oitavos-de-final, e a história recente diz-nos que isso ajuda. Nas últimas 11 edições da Liga dos Campeões, dez vencedores passaram os seus grupos em primeiro lugar. A excepção é o Inter, que, com José Mourinho ao leme, venceu a prova depois de ter passado em segundo, atrás do Barcelona.

A UEFA salienta como esta estatística é, na edição deste ano, negativa para Manchester City, Bayern, PSG, Benfica, Bayer Leverkusen, FC Porto, Real Madrid e Sevilha, que passaram os respectivos grupos em segundo.

Registo defensivo conta alguma coisa

Pode parecer um contra-senso, mas desde que o novo formato foi introduzido o vencedor da Liga milionária nunca foi a equipa que na fase de grupos sofreu menos golos. Nota para o Barcelona, que foi campeão da edição de 2008/09, tendo sido a 18.ª melhor defesa na fase de grupos, com oito golos sofridos. As equipas que viram menos a bola entrar nas suas redes na edição actual foram Atlético de Madrid e Juventus (dois golos sofridos).

Por outro lado, nenhuma equipa venceu a Champions depois de ter sofrido mais do que oito golos, facto que nesta edição já aconteceu ao Borussia Dortmund (9 golos sofridos), Benfica, Manchester City e Real Madrid (10 golos sofridos).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A história

O que é que Arsenal, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Leicester, Mónaco, Manchester City, Nápoles, Sevilha e PSG têm em comum? Nunca ganharam a Champions. Desde a sua primeira edição (55/56), só 22 clubes é que conquistaram a prova, sendo o Chelsea o clube mais recente a adicionar o seu nome ao lote de vencedores.

Tendo estas estatísticas em mente, e considerando o facto de o Barcelona não aparecer referenciado em nenhuma delas, o site da UEFA aposta no clube catalão para vencer a Liga dos Campeões 16/17. No dia 3 de Junho (ou antes) ver-se-á se o palpite está certo.

PUB

PUB