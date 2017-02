Alex Telles, Danilo e Marcano, em gestão de esforço, falharam esta terça-feira o treino do FC Porto, no Olival, integrado na preparação para a recepção ao Tondela, na 22.ª jornada da I Liga.

PUB

De acordo com a nota publicada no site dos “dragões”, além da ausência do trio, remetido a trabalho de ginásio, a sessão no centro de treinos PortoGaia não contou também com João Costa, que foi operado ao joelho esquerdo na segunda-feira e que se mantém em repouso.

Para suprir a ausência do guarda-redes, o treinador Nuno Espírito Santo recorreu a Mouhamed Mbaye, do plantel do FC Porto B, que por sua vez contou com avançado Rui Pedro.

PUB

O plantel portista volta a treinar-se pelas 10h30 de quarta-feira, novamente no Olival, com uma sessão à porta fechada, finda a qual Nuno Espírito Santo fará, em conferência de imprensa agendada para as 12h30, a antevisão do jogo com o Tondela.

PUB

PUB