O Borussia desperdiçou e Mitroglou não perdoou

Um golo de Mitroglou colocou o Benfica em vantagem sobre o Borussia Dortmund na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. No Estádio da Luz, os alemães dominaram a primeira parte mas não conseguiram concretizar as oportunidades criadas. Os “encarnados” adiantaram-se no início do segundo tempo e, apesar de até ter tido um penálti a favor, o Borussia não conseguiu evitar a derrota.

Jonas foi baixa para a partida, com Rui Vitória a dar a titularidade a Rafa – o técnico também manteve Carrillo no “onze”. Apesar de um bom início do Benfica, o Borussia rapidamente assumiu o controlo da partida, mas a falta de pontaria traiu os alemães. Aubameyang desperdiçou uma oportunidade flagrante (10’) e Ederson travou o remate de Dembélé aos 23’. Num lance no limite da área “encarnada”, aos 40’, o guarda-redes atingiu o jovem francês mas o árbitro da partida não assinalou nada.

A segunda parte começou praticamente com o golo “encarnado”: na sequência de um canto de Pizzi, Luisão (que cumpriu o jogo número 500 ao serviço do Benfica) cabeceou para Mitroglou, que com um toque tirou o guarda-redes do lance e depois só teve de empurrar para o fundo da baliza.

O Borussia intensificou a pressão, mas Ederson disse presente e resolveu todas as situações. Defendeu o remate de Reus e depois o tiro fortíssimo de Piszczek (56’) e manteve a baliza inviolável ao travar o penálti de Aubameyang (58’). Numa grande penalidade a castigar mão de Fejsa na bola, o gabonês voltou a mostrar-se desastrado.

A noite ainda não tinha terminado para Ederson, que voltou a brilhar aos 84’ com mais uma grande defesa: o remate de Pulisic à entrada da área sofreu um desvio em Raúl Jiménez, mas o guardião brasileiro estava lá para evitar que entrasse.

A segunda partida da eliminatória será disputada a 8 de Março na Alemanha.

