Assaltantes levam dois milhões em jóias de casa de Alanis Morissette

A casa de Alanis Morissette no bairro de Brentwood, em Los Angeles, foi assaltada. Os criminosos levaram pelo menos dois milhões de dólares em jóias, noticia o site TMZ.

A cantora não estava na residência na altura do assalto. O mesmo site especializado em notícias de celebridades diz ainda que não é certo se as jóias foram os únicos objectos roubados.

É a segunda vez em pouco que Morissette surge nas notícias por más razões. Há duas semanas, o antigo empresário da cantora admitiu ter roubado, entre Maio de 2010 e Janeiro de 2014, cerca de cinco milhões de dólares pertencentes a autora de sucessos como Ironic, You Oughta Know ou Thank U.

