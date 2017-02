"Eu queria mudar o mundo, mas as minhas capacidades políticas não são suficientemente boas," diz Aki Kaurismäki à imprensa reunida no salão de conferências do Hyatt. "Por isso acho melhor começar por mudar a Europa. Primeiro mudamos a Europa, depois mudamos a Ásia."

É a primeira vez que Aki Kaurismäki está a concurso em Berlim - depois de nove passagens no Forum - e percebe-se porquê: se o certame alemão é o "festival do tema" e se há um ano deu o seu Urso de Ouro a um documentário sobre a crise dos refugiados, Fogo no Mar de Gianfranco Rosi, o realizador finlandês cai que nem ginjas nessa postura política com o novo The Other Side of Hope. História de um sírio que fugiu a Aleppo, procura asilo em Helsínquia e dá por si a trabalhar num restaurante nas lonas dirigido por um antigo vendedor de camisas, The Other Side of Hope é uma história perfeita para Berlim, mas lá por ter feito um filme "do seu momento" não pensem por um segundo que Kaurismäki mudou um milímetro que seja no seu cinema.

A depuração rígida dos planos e da encenação, o rock'n'roll finlandês, o humor seco da solidariedade proletária, o humanismo esparso e tocante, desenhado com três linhas e já está, os acasos cruéis do destino que troca as voltas, a dedicatória final ao falecido mestre da escrita e da história do cinema Peter von Bagh; Kaurismäki mais Kaurismäki não há. (E é, aliás, o único filme da competição este ano a ser projectado em película de 35mm.)

Ao melodrama enxuto e sóbrio de Khaled, o estranho a tentar sobreviver numa terra estranha, contado com aquela redução ao essencial de que o finlandês é capaz, contrapõe-se a comédia em câmara lenta das tentativas de Wikström, o ex-caixeiro viajante, de dar a volta por cima à Caneca Dourada, o bar-restaurante nas lonas que comprou por tuta e meia (com empregados incluídos). ("Uma boa escolha," aconselha uma cliente. "As pessoas bebem muito quando os tempos vão mal e ainda bebem mais quando os tempos vão bem.")

Os contrastes tocam-se, iluminam-se mutuamente, o filme ganha uma ressonância contemporânea, uma urgência temática; é o segundo filme da planeada trilogia portuária iniciada com Le Havre (2011) mas, por favor, não lhe chamem "trilogia portuária", porque o realizador diz que "agora passou a ser uma trilogia dos refugiados e espero que o próximo filme seja uma comédia feliz". (Já agora: é uma trilogia porque, diz o realizador, "sou tão preguiçoso que tenho sempre de fazer uma trilogia para fazer qualquer coisa em vez de ficar em casa a cortar madeira".)

Stand-up desacelerada

Não é surpresa para quem gosta de Kaurismäki e acompanha o seu cinema que a conferência de imprensa se tenha tornado numa espécie de performance de comédia stand-up desacelerada. Há uma interpretação musical a capella de Sakari Kuosmanen, perguntas que liminarmente não são respondidas ("Pode falar-nos um pouco da banda-sonora?" "É muito normal: algum silêncio, diálogos, canções e o som constante do vento") com a desculpa da surdez conseguida ao rodar, em 1981, um documentário de rock'n'roll. Vir aqui à espera de um statement artístico é mentira; quando uma jornalista pergunta sobre a procura de identidades num filme onde toda a gente se procura reinventar para encontrar a paz, Kaurismäki pura e simplesmente não responde, dizendo que "vou continuar a resposta à pergunta anterior, porque é isso que se faz nestas ocasiões".

Mas há também, e isso é visível no modo como adopta um tom sério para falar de coisas sérias, um reflexo da vontade que Kaurismäki teve de falar para o seu tempo e de levar as pessoas a compreender o que está em jogo. "Somos um país de cinco milhões de pessoas e quando vieram 30 mil refugiados, os finlandeses acharam que íamos ter uma guerra como tivemos com a Rússia", diz. "Eles acharam que os refugiados iam roubar tudo - o carro novo ou, se não o carro novo, pelo menos a escova para lavar o carro novo ou o balde de água. Não gostei de ver essa intolerância nos meus compatriotas. Jean Renoir disse que A Grande Ilusão foi a sua tentativa de evitar a Segunda Guerra Mundial e não conseguiu. O cinema não tem esse tipo de poder. Mas espero conseguir convencer as três pessoas que forem ver este filme que hoje o refugiado é ele e amanhã podemos ser nós." Enquanto fala, aponta para Sherwan Haji, o actor sírio que interpreta Khaled, alguém que já conhecia o cinema de Aki antes de ir para a Finlândia e que o realizador diz ter sido "um golpe de sorte".

Kaurismäki pode dizer, e diz, que "nunca quis dizer nada na minha vida". Mas isso não o impede de tomar posição quando acha que o deve fazer: "Não temos, no último século, tomado conta da nossa cultura humanista. Temos um tipo de organização democrática que se vai desfazer em dez anos porque não somos boas pessoas. A nossa cultura resume-se a um mílimetro de poeira sobre os nossos ombros. Há 50 anos tínhamos 60 milhões de refugiados na Europa; então ajudámo-los, hoje vemo-nos como inimigos. Se não formos capazes de ver isso e sermos humanos, então não devíamos sequer existir, não merecemos existir."

E remata com um elogio a Angela Merkel: "Respeito a Sra. Merkel porque parece ser a única política interessada no problema. Os outros todos limitam-se a fazer joguinhos." Faz uma pausa. "Isto não é uma declaração política". Não precisa. Basta fazer os seus filmes. Quem sabe, até lhe dão o Urso de Ouro por The Other Side of Hope.

