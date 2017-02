Vacina contra febre-amarela recomendada apenas para zonas afectadas no Brasil

A Sociedade Portuguesa de Medicina do Viajante (SPMV) divulgou este domingo recomendações sobre o surto de febre-amarela no Brasil, informando que entre 5 de Janeiro e 10 de Fevereiro foram confirmados naquele país 230 casos da doença.

PUB

Em comunicado, a SPMV refere que os viajantes com destino ao Brasil devem avaliar o risco de contrair febre-amarela numa consulta de medicina do viajante e sublinha que "só os viajantes com destino às zonas consideradas de risco e às novas zonas afectadas por este surto devem, e na ausência de contraindicações, ser vacinados" contra a doença, o que deve ocorrer pelo menos dez dias antes da viagem.

As recomendações da Medicina do Viajante juntam-se aos conselhos da Direcção-Geral da Saúde e do Instituto de Higiene e Medicina Tropical.

PUB

O comunicado da SPMV sublinha que as viagens não essenciais de cidadãos imunodeprimidos, mulheres grávidas e lactentes com idade inferior a nove meses, com destino às zonas afectadas, deverão ser ponderadas.

"A 5 de Janeiro de 2017, o Ministério da Saúde do Brasil começou a receber notificações de possíveis casos de doença, tendo sido notificados, até 10 de Fevereiro de 2017, 1170 casos suspeitos, tendo sido confirmados 230, descartados 93 e permanecendo os restantes sob investigação", refere a entidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A maioria dos casos mortais está a ocorrer no estado de Minas Gerais, mas até agora também houve casos confirmados ou sob investigação nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Tocantins, de acordo com a Agência Brasil. As áreas afectadas podem ser conhecidas no Portal da Saúde do Governo brasileiro.

A febre-amarela é uma doença febril aguda, transmitida por picada de mosquito, sem tratamento específico e com uma elevada taxa de mortalidade associada. Segundo a SPMV, a vacinação é a medida mais eficaz de prevenção, até porque uma dose da vacina administrada em qualquer altura da vida confere imunidade vitalícia.

Um comunicado divulgado este mês pelo Governo brasileiro indica que o actual surto, que já fez pelo menos 65 vítimas mortais, é o pior desde que existe registo estatístico da doença, em 1980.

PUB

PUB