Um pato confessa-se

Se gosta de compras rápidas esqueça a Internet. No outro dia comprei doze pares de peúgas em 10 segundos.

Eis como fiz: parei numa bomba de gasolina para comprar um chocolate. Quando voltava para o carro apareceu um grande amigo meu que eu não via há 30 anos. Fez-me uma grande festa, perguntou-me pela família, fez uma boa piada sobre as nossas duas barrigas e, ainda eu não me tinha lembrado de onde o conhecia, disse-me que tinha uma coisa para me dar.

"Quanto é que calças?" perguntou. Mal sabia eu, quando respondi "44", que já estava fisgado. Abriu a porta do carro e rapou de lá uma embalagem que me enfiou nas mãos. Nem tive de tempo de ver que continha 12 pares de peúgas da marca Privarel, com apenas 5% de polyester, feitas na RPC.

"Dá-me 20 e não se fala mais nisso". Aturdido, puxei da carteira que por sinal estava cheia de notas e dei-lhe uma nota que ele escondeu imediatamente não sei onde. "20 mais 20", tentou ele, apontando para a carteira e esclarecendo: "mais uma nota!"

Aí já a Maria João estava a dizer "espera aí..." e eu disse que não. Não sei como, enquanto eu arrumava a carteira, o empresário deve ter puxado de um tapete voador - porque desapareceu. A Maria João jura que ele ainda gritou, já a caminho da caverna do tesouro, "Prazer em ver-te!"

Foi bem feito. Fui bem enganado. Ele confundiu-me e convenceu-me que me ia dar qualquer coisa - e eu caí. Foi uma questão de velocidade, prestidigitação e natureza humana. Adeus, grande amigo! Adeus nota de vinte!

