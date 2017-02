PJ suspeita de lusodescendentes por ligações a radicalismo islâmico

A Polícia Judiciária está a investigar dois lusodescendentes de 23 e 27 anos que vivem há três meses numa aldeia do concelho de Almeida, na Guarda, por suspeitar que têm ligação a grupos islâmicos radicais, noticia o Jornal de Notícias na sua edição de hoje. Mas ao Expresso uma fonte da Polícia Judiciária garantiu que está “completamente descartada a possibilidade de um atentado no país por parte dos dois irmãos”.

Os jovens têm antecedentes criminais em França por furtos e burlas mas, segundo o Expresso adiantou esta manhã, apenas um deles estava sinalizado pelas autoridades internacionais como sendo radical islâmico. Numa busca domiciliária foram apreendidas duas pistolas de calibre de guerra e munições, diz o JN.

A suspeita foi levantada depois de o jovem de 23 anos ter sido assistido no Hospital da Guarda por ter sido atingido por um tiro numa perna – as explicações de que estava a passear o cão não convenceram as autoridades, que decidiram avançar com mandados de busca à residência e viaturas e com a sua detenção (já estão em liberdade mas têm que se apresentar às autoridades dia sim, dia não). Apesar de “conduzirem dois BMW”, os jovens terão gasto mil euros em viagens de táxi, em apenas três meses, acrescenta o JN.

A investigação aos dois homens, irmãos com nacionalidade francesa e portuguesa, intensificou-se nos últimos dias, segundo o jornal, por causa de um deles ter confessado que se tinha convertido ao Islão há cerca de quatro anos e de, nas buscas, a PJ ter encontrado um exemplar do Corão. Ao que o JN apurou, os irmãos, num interrogatório sobre porque é que estão em Portugal, disseram que vieram tratar da sepultura do pai, enterrado nessa aldeia, a pedido da mãe.

