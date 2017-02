Lisboa: Assalto no centro comercial das Amoreiras

Dois homens armados assaltaram esta segunda-feira uma relojoaria no interior do centro comercial das Amoreiras, em Lisboa. De acordo com a porta-voz Comando Metropolitano PSP Lisboa, o alerta foi dado cerca das 10h26. Os dois suspeitos conseguiram escapar às autoridades.

No local estão membros da Polícia de Segurança Pública e da Polícia Judiciária, onde decorrem agora as investigações.

