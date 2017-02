Tribunal proíbe celebrações do Dia dos Namorados no Paquistão

O Tribunal Superior de Islamabad, no Paquistão, baniu esta segunda-feira as celebrações do Dia dos Namorados no país.

PUB

A decisão do juiz, com efeito imediato, proíbe a apresentação de publicidade na imprensa online e em papel com referência ao Dia de São Valentim, bane a venda de produtos alusivos à data e decreta que o dia não pode ser celebrado em "nenhum espaço público ou edifício do Governo".

O Tribunal Superior de Islamabad pede também à Autoridade Paquistanesa de Regulação dos Media Online (PEMRA) que monitorize o cumprimento da proibição e entregue um relatório com os casos encontrados, de acordo com a CNN.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Times of India relata que a decisão surge no âmbito de uma petição, apresentada pelo paquistanês Abdul Waheed, que pedia a proibição destas celebrações por estarem contra os ensinamentos islâmicos.

Apesar de nunca antes ter sido proibido, a Dia de São Valentim é visto com maus olhos pela sociedade paquistanesa, que o encara como “amoral e uma apropriação da cultura ocidental”, celebrada maioritariamente por jovens.

Já no ano passado, o Presidente Mamnoon Hussain tinha pedido à nação que não celebrasse o Dia de São Valentim, afirmando que a data não tinha ligação à cultura do país, “mas do Ocidente”. De acordo com a CNN, grupos religiosos como o Jamaat-e-Islami, um dos mais importantes partidos islâmicos do Paquistão, têm feito ao longo dos anos manifestações contra a celebração da data.

PUB

PUB