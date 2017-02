MPLA começa a promover João Lourenço para as presidenciais

O MPLA já começou a preparar o terreno para as presidenciais que deverão ocorrer em Agosto, promovendo uma campanha pré-eleitoral com o objectivo de dar a conhecer o nome e o rosto do candidato do partido, João Lourenço, a todo o país.

PUB

De acordo com o Jornal de Angola, já ocorreram acções no Cuando Cubango e na província do Cunene, com figuras do MPLA a enaltecerem o actual ministro da Defesa como a melhor escolha para suceder a José Eduardo dos Santos. Não sendo um desconhecido, João Lourenço está longe de ter a fama do actual presidente de Angola, algo que o MPLA quererá agora atenuar.

No início do mês, após o seu nome ter sido confirmado oficialmente como candidato presidencial, o Jornal de Angola começou por introduzir desde logo este tema, ao mencionar “eventuais dúvidas” em torno da popularidade de João Lourenço. “Penso não ser um eterno desconhecido. Sou quadro do partido há muitos anos e desempenhei muitas funções. Já fui secretário-geral do partido e nessa condição andei muito pelo país. Penso que o meu rosto é conhecido e sete meses são suficientes”, vincou o actual ministro da Defesa.

PUB

Lourenço e Mosquito no Banco Sol

General na reserva, este militante de 62 anos, com experiência de artilharia pesada e licenciado em História, tem também algumas ligações ao sector privado. Uma delas, como accionista do Banco Sol, coloca-o em contacto com um dos maiores investidores angolanos em Portugal, António Mosquito.

De acordo com o relatório e contas de 2015 (o último disponível), esta instituição financeira reúne dez investidores, como Ana Paula dos Santos, a mulher de José Eduardo dos Santos (com 5,42% de forma directa e mais 10% por via da fundação Lwini, que dirige). A João Lourenço cabem 5,42% deste banco, que se apresenta como um dos seis maiores do sector (55 milhões de dólares de lucro, ou xx euros, em 2015), ficando António Mosquito, dono da construtora Soares da Costa e accionista do grupo de media que detém o Diário de Notícias, a TSF e o Jornal de Notícias, com 6,33%. A maioria do capital, 51%, está nas mãos da Sansul, empresa da holding GEFI, criada pelo MPLA.

António Costa vai a Luanda

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quem está a preparar uma deslocação oficial a Angola antes das eleições presidenciais é António Costa, numa deslocação em que aproveitará para falar com José Eduardo dos Santos (cuja última deslocação a Portugal data de 2009), tal como com o candidato do MPLA, João Lourenço.

Foi, aliás, isso que fez o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na deslocação de três dias que fez a este país, um dos principais parceiros económicos de Portugal, e que terminou este domingo. De acordo com um comunicado do ministério, onde se afirma que “é nas horas mais difíceis que se notam as amizades mais sólidas”, um dos objectivos foi discutir a deslocação de António Costa a Luanda, que “deverá ser realizada «no mais breve espaço de tempo possível» ”.

Esta viagem, defende-se no comunicado, será um “elemento muito importante porque vai permitir que fechemos um ciclo de multiplicação e intensificação dos contactos bilaterais, dando sentido político global a esta nova etapa de relacionamento entre Portugal e Angola”. Também este ano deverá realizar-se uma visita oficial por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas é provável que se realize apenas após as eleições de Agosto.

PUB

PUB