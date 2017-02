Missão portuguesa em Caracas preocupada com situação dos emigrantes

O director da Missão Católica Portuguesa de Caracas, monsenhor Alexandre Mendonça, mostrou-se esta segunda-feira preocupado com a situação dos portugueses no país, afectados pela insegurança e a crise política e económica.

"Vivemos aquilo que todo o mundo sabe. Na Venezuela a situação realmente é difícil, a insegurança, o ambiente social, o ambiente económico, grandes dificuldades para adquirir alimentos, medicamentos, a própria segurança das pessoas, dos seus bens. Cada dia, está a ficar mais agravada a vida aqui na Venezuela", afirmou à agência Lusa o responsável da missão.

O religioso explicou que a comunidade portuguesa, "como todos (os cidadãos), sofre na carne esta situação". No entanto, o sacerdote madeirense considera que os portugueses têm mostrado "esperança de que a Venezuela vai saber e vai poder superar este momento de dificuldade". "Nunca foi fácil a vida para nós neste país. Tudo o que se tem conseguido tem sido com muito sacrifício. Aqui (há) também muitas famílias (que) perderam os filhos queridos", frisou.

Segundo Alexandre Mendonça "hoje em dia" o "factor medo" é "das piores desgraças que estão a acontecer na Venezuela".

"As pessoas não podem sair à rua, nas suas casas não podem andar em paz, nos seus negócios não há segurança. É realmente uma situação muito difícil, mas a nossa comunidade continua a manifestar fé e confiança neste país", disse.

Por outro lado, em declarações à Agência Lusa, explicou que há também "sinais de violência contra as igrejas e contra alguns bispos e sacerdotes da Igreja Católica na Venezuela". Alexandre Mendonça sublinhou ainda que os sacerdotes têm "grandes limitações" no que diz respeito à realização de cerimónias religiosas, "sobretudo nos horários da parte da tarde e da noite", por motivos de segurança.

De acordo com o director da Missão Católica Portuguesa, os portugueses são "uma comunidade com muita fé", demonstrando "com a sua presença, sacrifício e doações, que vale a pena lutar por aquilo que desde o primeiro momento de vida".

Na Venezuela residem oficialmente quase 600 mil portugueses, número que a própria comunidade diz estar aquém da realidade e insiste que ascendem a 1,5 milhões, incluindo os luso-descendentes.

Dados do Observatório Venezuelano de Violência dão conta que na Venezuela ocorrem "28.000 mortes violentas (homicídios) por ano" e que quase 2500 pessoas foram assassinadas durante o passado mês de Janeiro.

À violência soma-se a crise económica, com uma inflação galopante, acima dos 100% ao ano, e uma situação política de impasse, com um parlamento liderado pela oposição ao Presidente, Nicolás Maduro.

