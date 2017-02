Pelo menos 32 mortos em acidente de autocarro em Taiwan

Pelo menos 32 pessoas morreram e 13 ficaram feridas num acidente com um autocarro turístico numa autoestrada em Taiwan, na madrugada de terça-feira (hora local, tarde de segunda em Lisboa).

O autocarro transportava 45 passageiros. Os 13 feridos foram levados para hospitais próximos, refere o departamento de bombeiros local.

De acordo com a Reuters, no local estão equipas de resgate que tentam levantar o autocarro capotado, com ambulâncias e veículos de bombeiros a prestar assistência.

Muitos dos feridos são idosos, de acordo com as televisões locais citadas pela agência de notícias.

As causas do acidente ainda não são conhecidas.

