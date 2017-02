Autarcas comunistas contra “terminal de aeroporto no Montijo”

A esmagadora maioria dos municípios da península de Setúbal contestam a hipótese de o Governo decidir avançar com um aeroporto complementar à Portela na Base Aérea N.º 6 (BA6) no Montijo e defendem a construção, faseada, do novo aeroporto internacional na zona do Campo de Tiro de Alcochete.

Tanto o presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), Rui Garcia, como o autarca de Alcochete, Luis Franco, dizem que um aeroporto complementar no Montijo é um “terminal de aeroporto”.

Sete municípios dos nove que integram a AMRS tomaram esta posição pública numa reunião realizada esta segunda-feira e revelaram que vão pedir uma audiência ao primeiro-ministro. De fora ficaram Montijo, cuja Câmara Municipal é presidida pelo socialista Nuno Canta e apoia o aeroporto complementar, e Setúbal, de maioria CDU, que não participou no encontro. No entanto, a autarquia sublinhou ao PÚBLICO que subscreve a posição da AMRS.

Os autarcas comunistas de Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Palmela, Seixal e Sesimbra queixam-se de não terem sido ouvidos neste processo de decisão e concluíram que “era necessário que os municípios se pronunciassem” antes da assinatura, prevista para quarta-feira, do protocolo entre o Governo e a ANA, Aeroportos de Portugal, que consagra a opção Montijo como a melhor colocada para a localização do aeroporto complementar à Portela.

O presidente da AMRS, Rui Garcia, afirmou que “a solução apontada não corresponde às necessidades e não serve a região da forma mais adequada”.

O autarca de Alcochete acrescenta que há muitas vantagens num novo aeroporto. Segundo Luis Miguel Franco, “o campo de tiro é melhor porque permite a expansão do aeroporto, adequando a dimensão ao crescimento de tráfego, compatibiliza-se melhor com as questões ambientais”, possibilita um melhor e mais equilibrado ordenamento urbano da margem sul, melhores acessibilidades, incluindo ferrovia, e “permite também a conclusão da Plataforma Logística do Poceirão e a construção da terceira travessia sobre o Tejo”.

Em suma, Luís Franco destaca que um novo aeroporto em Alcochete corresponde a um “pensamento estratégico”, enquanto a opção ‘Portela mais um’ “vai esgotar-se rapidamente no tempo”.

O presidente da câmara de Alcochete questiona até as motivações dos governantes para se inclinarem para a criação de um aeroporto complementar. “Importa saber se o Governo está a defender os interesses de Portugal, porque a ANA tem interesse nesta solução menos dispendiosa”, disse Luís Franco, assegurando que a AMRS vai colocar essa questão a António Costa, assim que o primeiro-ministro conceder a audiência que vão pedir.

O autarca comunista refere-se à obrigação de ser a ANA, com base no contrato de concessão assinado com o Estado Português, a financiar a construção dos novos aeroportos na região de Lisboa que o aumento do trafego venha a exigir.

O município do Montijo esteve presente na reunião da AMRS, mas não participou na conferência de imprensa final por não concordar com a posição da maioria comunista.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O autarca Nuno Canta (PS) tem uma “clara opção pela localização do novo aeroporto no Montijo”, e recorda que apoia essa opção “desde que a intenção do Governo passou a ser a expansão do actual aeroporto de Lisboa”.

O autarca socialista demarca-se da posição da maioria dos autarcas vizinhos, afirmando que a AMRS devia ponderar se quer estar “no lado certo ou lado errado da história”.

O apoio de Nuno Canta ao Governo, em matéria de aeroporto, vai ao ponto de “acompanhar as preocupações” de António Costa, manifestadas durante o último debate parlamentar quinzenal, relativamente à necessidade de estudos que avaliem o impacte do aeroporto na BA6 no que diz respeito à migração de aves.

