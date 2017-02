Comissão volta a corrigir em baixa a sua previsão para o défice

A Comissão Europeia voltou esta segunda-feira a rever em baixa a sua estimativa para o défice público português do ano passado, assumindo já que ele poderá ficar em 2,3% com a ajuda do plano de regularização das dívidas fiscais lançado pelo Governo. Apesar de apontar para uma evolução do défice estrutural abaixo do previsto pelo Governo, Bruxelas antecipa para os próximos dois anos défices nominais claramente abaixo de 3%, um sinal de que estão criadas as condições para a saída do país do Procedimento por Défice Excessivo (PDE).

Nas previsões de Inverno agora divulgadas, os responsáveis da Comissão Europeia revêem de 2,6% para 2,3% a sua estimativa para o défice de 2016, algo que explica com o impacto positivo de cerca de 0,25 pontos percentuais do programa de regularização de dívidas fiscais, posto em prática no final do ano passado.

As autoridades portuguesas tinham-se comprometido com Bruxelas a registar um saldo negativo igual ou inferior a 2,5% em 2016. Mas entretanto o Governo já diz que o défice, com a ajuda das medidas extraordinárias, irá ficar “claramente abaixo de 2,3%”, o que a confirmar-se poderá significar que a Comissão terá novamente de rever a sua estimativa, algo que já fez em diversas ocasiões durante este ano.

Em relação ao défice estrutural (que retira da análise o efeito da conjuntura económica e das medidas extraordinárias), a Comissão Europeia estima que não tenha havido qualquer melhoria em 2016. Esta era a exigência mínima que tinha sido feita a Portugal em Outubro, depois de ficar claro que o país não conseguiria uma redução deste indicador de 0,6 pontos, o valor que seria exigível pelas regras.

Para este ano, a Comissão também reviu em baixa as suas previsões para o défice, ficando ainda assim acima daquilo que projecta o Governo. Bruxelas estima um défice de 2%, ao passo que o OE aponta para 1,6%. Para 2018, a previsão da Comissão é de um défice de 2,2%. Apesar de mais uma vez a Comissão projectar um incumprimento das regras ao nível do défice estrutural, as previsões para o défice nominal dão algum conforto a Portugal quanto à possibilidade de o país vir a sair na próxima Primavera do PDE, uma vez que Bruxelas parece assumir que o limite dos 3% não deverá, de forma sustentável, vir a ser ultrapassado.

Em relação ao crescimento da economia, a Comissão também está agora mais optimista, apontando para uma variação do PIB de 1,3% em 2016 e de 1,6% este ano.

