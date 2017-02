Tiago Cruz iguala Ricardo Santos e Figgy

Naquela que foi a sua segunda vitória da época no Algarve Pro Golf Tour e sétima em menos de três temporadas completas da sua existência, igualando os bis de Ricardo Santos e Pedro Figueiredo, Tiago Cruz venceu domingo o II Morgado Classic, prova do Algarve Pro Golf Tour que decorreu no Morgado Golf Course, o campo do Grupo Nau Hotels & Resorts que recebe em Maio, após sete anos de ausência no European Tour, o 55.º Open de Portugal.

Foi uma prova atribulada por causa do mau tempo, e basta ver que Tiago começou a primeira volta no buraco 15. Isto porque a organização respondeu ao atraso no início da primeira volta com um shotgun. E mesmo assim só se conseguiram jogar 14 buracos, os restantes jogaram-se na manhã de domingo para logo de seguida começar a segunda volta mas não por ordem de inversa de classificação, ou seja, os melhores classificados a saírem primeiro.

Tiago, que foi o n.º 1 no Ranking deste circuito na época anterior, concluíra a primeira volta com 67 pancadas, 6 abaixo do par, sem qualquer bogey, e iniciou a segunda no terceiro lugar isolado, à distância mínima dos líderes britânicos Harry Casey e Ruaidhri McGee, ambos com 66.

Nesta segunda volta, em que teve como fellow competitor o francês Franck Daux, faria 8 birdies e um bogey (no 17) para um 66 (o melhor resultado do dia) e um total de 133 (-13), o que lhe deu o triunfo com 3 de vantagem sobre James Adams (69-68). Nick McCarthy foi terceiro com 138 (70-68) e Franck Daux (68-71) e Harry Casey (66-73) partilharam o quarto lugar com 139. Ruaidhri McGee foi sexto com 140 (66-74).

“Optei por não jogar o Álamos Classic [a meio da semana passada] para ter uma lição com o meu treinador [Luís Barroso]”, começa por dizer o campeão ao GolfTattoo. “Foi um jogo muito regular, dei bastantes shots ao pé da bandeira e houve cinco em que tive apenas de encostar o putter, era bolas dadas. Nunca estive em situação complicada, nunca falhei um shot que me deixasse em apuros. Agora é para manter o mesmo o nível com o jogo mais regular do que nos últimos tempos.”

A primeira vitória de Tiago nesta temporada (a de 2016/2017) havia sido a 2 de Dezembro, no Pinheiros Altos Classic, e a 23 de Janeiro perdeu no play-off do III Palmares Classic para o escocês Robert Dinwiddie. O I Morgado Classic jogara-se no passado fim-de-semana e foi ganho por Pedro Figueiredo. Pelo meio, durante a semana, Ricardo Santos havia sido segundo classificado no Álamos Classic com 15 abaixo do par em 36 buracos e mesmo assim ficando a três shots do vencedor… Franck Daux.

Neste II Morgado Classic, que contou com 56 participantes iniciais, Ricardo Santos terminou nos 7.ºs com 141 (69-72), Tiago Rodrigues nos 15.ºs com 144 (70-74) e João Ramos foi 33.º com 150 (75-75).

O próximo torneio é o IV Palmares Classic, a 16 e 17.

