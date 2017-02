Thomas Tuchel: "Espero que o Benfica defronte o melhor Borussia"

A cumprir a sua segunda época como treinador do Borussia Dortmund, Thomas Tuchel já é um "veterano" das viagens a Portugal. Na época passada esteve no Norte, para defrontar o FC Porto na Liga Europa, na presente temporada já vai na sua segunda viagem a Lisboa. Depois do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões, segue-se o Benfica na primeira mão dos oitavos-de-final e o técnico germânico não quer fazer comparações entre os três.

"O Benfica será a equipa mais forte porque vamos defrontá-la amanhã. Não podemos fazer comparações. Estamos pela terceira vez em Portugal, gostamos de vir a Portugal e já conhecemos o espirito de luta e entrega das equipas portuguesas, espero ter as soluções amanhã", declarou nesta segunda-feira o técnico germânico.

O Borussia não tem tido propriamente uma época muito regular, alternando os bons resultados com os maus, como se vê, por exemplo, na derrota no último fim-de-semana frente o Darmstad, último classificado da Bundesliga. Tuchel quer a melhor versão do Dortmund a jogar nesta terça-feira na Luz.

"Nos jogos contra o Hertha e o Leipzig, tivemos uma boa prestação, mas sofremos uma decepção com o Darmstad. Temos de levar confiança para o jogo. Não há favoritos, estamos a preparamos para uma tarefa difícil, acreditamos que podemos ter uma boa prestação e já mostrámos o que podemos fazer. Espero que o Borussia tenha aqui uma boa prestação, jogar com paixão, compacta e solidariedade. Temos de estar atentos. A defesa do Benfica não permite espaços. Espero que amanhã o Benfica defronte o melhor Borussa", frisou o técnico.

Tuchel descreveu o seu adversário português desta terça-feira como uma equipa completa: "Vai ser um desafio. É uma sensação muito forte jogar neste estádio. O Benfica é equipa ofensiva e rápida, pode ter um ataque corrido, pode defender de uma forma compacta e muito à frente. Esperamos um adversário muito completo."

O técnico germânico deixou ainda muito elogios aos dois avançados "encarnados" Jonas e Mitroglou, sendo que não há certeza sobre a disponibilidade do brasileiro para o jogo desta terça-feira: "Estão sempre presentes, a criar desiquilibrios. É um duo de avançados muito forte, perigoso, de peso, e temos de estar preparados."

