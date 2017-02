Rui Vitória: "Jonas vai estar convocado, vamos ver se recupera"

Há algum tempo que Rui Vitória não aparecia em conferência de imprensa a falar de um jogo, antes ou depois deste acontecer, por força de um castigo de 15 dias que lhe fora imposto pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e que o tirou do banco do Benfica durante três jogos.

O regresso da Liga dos Campeões motivou o regresso do técnico do Benfica à sala de imprensa da Luz, mas desse castigo o técnico "encarnado" só falará quando for a próxima jornada do campeonato - "esse será o momento adequado". Vitória só falou do que os "encarnados" vão enfrentar nesta terça-feira na Luz, a primeira mão dos oitavos-de-final da Champions frente ao Borussia Dortmund.

Este primeiro de dois confrontos com o vice-campeão alemão não deverá ter Jonas, que não se treinou nesta segunda-feira. Rui Vitória admite que o avançado brasileiro pode não estar em condições, apesar de estar na lista para o jogo. "Não há tabu nenhum. O Jonas está limitado, vai estar convocado, vamos ver se recupera. É esperar", referiu o técnico do Benfica.

Tendo, ou não, disponível um dos seus melhores jogadores, Rui Vitória quer um Benfica fiel à sua personalidade para defrontar o Borussia, uma "equipa forte, difícil e com um belíssimo poder ofensivo": "Há características do adversário que temos de conhecer, reconhecer o mérito do adversário, que tem jogadores que causam perigo a qualquer equipa. Isso [do favoritismo] não interessa. Temos de controlar as virtudes do adversário e não abdicar da nossa forma de estar. A nossa personalidade não muda em função do contexto."

Vitória reconhece maleabilidade táctica no seu adversário desta terça-feira - "muda de sistema sem baixar o rendimento" - e não acredita que este seja o momento ideal para o defrontar, depois de um desaire na última jornada da Bundesliga frente ao último classificado: "A Champions tem uma exigência diferente. Não é frequente, mas os resultados inesperados acontecem. O Borussia é uma equipa com dimensão europeia grande e, para o Benfica, estar nos "oitavos" não é dá satisfação plena. Temos algo para conquistar."

O jogo desta terça-feira poderá ser o 500.º de Luisão com a camisola do Benfica. Rui Vitória diz que é "um orgulho" ser treinador do veterano defesa brasileiro que cumpre a 14:º época com os "encarnados". "Uma vitória seria uma boa prenda para ele e para o Benfica. Se fizesse um golo, seria a cereja no topo do bolo. É um orgulho ser o treinador dele. Em Portugal, não haverá nos próximos anos alguém que faça isto. O Luisão tem tido um rendimento fantástico em 14 anos."

Vitória deixou uma palavra para André Carrillo, autor de uma boa exibição frente ao Arouca, depois de mais de meia época sem convencer. "Os treinadores são os facilitadores do processo. O Carrillo tem vindo a trabalhar muito bem e este último jogo foi muito bem conseguido. Ainda não garantiu nada, é dar continuidade. Tem um caminho a percorrer."

